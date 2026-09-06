Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun töreninde avukatlar için vazgeçilmez dedi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun töreninde avukatlar için vazgeçilmez dedi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Gürlek, avukatların hak arama hürriyetinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, mesleğin saygınlığını güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Gürlek, "Avukatlarımız, hak arama hürriyetinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 2 No'lu Baromuz tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde kıymetli hukukçularımızla bir araya geldik. Yargının üç temel unsurundan biri olan savunmayı temsil eden avukatlarımız, hak arama hürriyetinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Avukatlık mesleğinin saygınlığını güçlendirmek, çalışma şartlarını iyileştirmek ve avukatlarımızın adli süreçlere daha etkin katılımını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul 2 No'lu Baro Başkanımız Yasin Şamlı'yı ve yönetimini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor; tüm avukatlarımıza yeni adli yılda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu'nun töreninde avukatlar için vazgeçilmez dedi - Son Dakika

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