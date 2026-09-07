Adalet Bakanı Gürlek kira ve tahliye davaları için hedef süreleri açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, hakim ve savcıların yargıda belirlenen hedef sürelere uyması gerektiğini vurguladı. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Bakan Gürlek: "Hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz."
Kaynak: İHA
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