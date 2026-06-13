Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki

13.06.2026 15:45
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türk yargısına yönelik değerlendirmelerine tepki göstererek, bu tür siyasi metinlerin milli iradeye ve egemenlik haklarına yönelik beyhude bir çaba olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yargı süreçlerine ilişkin Avrupa Parlamentosu kaynaklı değerlendirmelere tepki gösterdi.

Bakan Gürlek paylaşımında, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu vurgulayarak, Türk yargısının kararlarını Anayasa ve kanunlar çerçevesinde verdiğini ifade etti.

Devam eden yargı süreçlerinin siyasi kampanyalara konu edilmesini eleştiren Gürlek, bu tür girişimlerin Türk yargısına ve şahsına yönelik mesnetsiz ithamlar içerdiğini belirtti.

Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır. Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır."

Türkiye'nin terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Gürlek, "Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz. Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki - Son Dakika

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