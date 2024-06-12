Adalet Bakanı: İmralı'da tecrit yok, infaz devam ediyor

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İmralı'da tecrit söz konusu değildir. Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ölünceye kadar infaz kararı verilen bir hükümlüyle ilgili olarak infaz devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin sorularını cevapladı. Tunç, İmralı ile ilgili soruya, "İmralı'da tecrit söz konusu değildir. Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ölünceye kadar infaz kararı verilen bir hükümlüyle ilgili olarak infaz devam etmektedir. Aynı cezaevinde dört hükümlü bulunmakta, spor saati ve sohbet saatinde bir araya gelebilmektedir. Ziyaret yasağı ve telefon ile görüşmeye ilişkin kararlar İnfaz Hakimliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda yapılmaktadır. İmralı'daki hükümlü terörist elebaşıdır. Ona 'sayın' ifadesini kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum" dedi. - ANKARA