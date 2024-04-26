Adalet Bakanı Tunç, çocuklarla birlikte tezahürat yaptı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç, çocuklarla birlikte tezahürat yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da AK Partili belediye başkanlarını ziyaret ederek çocuklarla birlikte tezahürat yaptı. Bakan Tunç, çocuklara futbolcu olmak istediklerini sordu ve onlara tavsiyelerde bulundu.

26.04.2024 21:13  Güncelleme: 21:17
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Adalet Bakanı Tunç, çocuklarla birlikte tezahürat yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da AK Partili belediye başkanlarını ziyaretti

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da AK Partili belediye başkanlarını ziyaretti. Bakan Tunç, kendisini karşılayan sporcu çocuklarla birlikte "Şampiyon Kozcağızspor" tezahüratı yaptı. Bakan Tunç'a futbolcu olmak istediklerini söyleyen çocuklardan bazıları Kerem Aktürkoğlu, bazısı da irfan Can gibi futbolcu olmak istediklerini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus ilçesini ziyaretinin ardından önce Abdipaşa beldesine ardından Kumluca beldesine geçti. Tunç, Abdipaşa Belediye Başkanı Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini tebrik eden Bakan Tunç, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla da tek tek tokalaşarak, destekleri nedeniyle teşekkür etti. Daha sonra ise Kozcağız beldesine geçen Yılmaz Tunç, burada meşalelerle karşılandı. Tunç, kendisini karşılamaya gelen Kozcağız Belediyespor Futbol Okulu oyuncuları ile de bir süre sohbet etti.

Çocuklarla sohbet eden Tunç, sporculara taleplerini sordu. Bakan Tunç'un, "Neye ihtiyacınız var" sorusuna ise bir çocuk ise "Her şeye" cevabını verdi. Bu cevap Bakan Tunç'u, beraberindekileri güldürdü.

Bakan Tunç, çocuklara yapmak istedikleri meslekleri de sordu. Bakan'ın, "Futbolcu olmak isteyen var mı" sorusuna ise tüm çocuklar el kaldırdı. Bir çocuk, "Kerem Aktürkoğlu gibi olacağım", başka bir çocuk da "Ben de İrfan Can" dedi. Zonguldakspor'un lisanslı futbolcusu olan bir çocuğu örnek gösteren Bakan Tunç, "Olmaz, öncelikle okulunuzu bitirmelisiniz. Okulu bitirip meslek sahibi olmak lazım, ayrıca sporcu da olursunuz" şeklinde konuştu.

Tunç, çocuklarla birlikte "Şampiyon Kozcağızspor" tezahüratı yaparak, onlara hem derslerini çalışmaları hem de spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Bakan Tunç, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada destekler için teşekkür ederek, Kozcağız Beldesi'ne ilçe belediyelerinden daha fazla hizmet gelmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Bakan Tunç, seçilen tüm belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlara görevinde başarılar dileyerek, "Zorlu bir seçim süreci, büyük bir rekabet içerisinde Kozcağız'da bu Ak Partili belediyecilik anlayışı devam etsin dediniz. Buradaki ışık hiç sönmesin dediniz. Biz de sizin o güven layık olabilmek için gece gündüz çalışacağız inşallah" diye konuştu

Kaynak: İHA

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