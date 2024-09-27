Tunç: Doğu Akdeniz Hakları İçin Birlik Olmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tunç: Doğu Akdeniz Hakları İçin Birlik Olmalıyız

Tunç: Doğu Akdeniz Hakları İçin Birlik Olmalıyız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilim Erzurum'da yaptığı konuşmada, ana muhalefetin eleştirilerine rağmen Libya ile Deniz Yetki Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma çabalarının devam ettiğini belirten Tunç, ekonomik kalkınma ve demokratik reformlara da dikkat çekerek, yeni bir anayasa ile hukukun üstünlüğünü daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti.

27.09.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ana muhalefetin sözüne itibar etseydik, Libya ile Deniz Yetki Anlaşması'nı yapmasaydık, askerimizi oraya göndermeseydik, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyacaktık." dedi.

Bakan Tunç, Bilim Erzurum'da düzenlenen "Kadın ve Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 22 yılda önemli fiziki kalkınma hamleleri yaptıklarını söyledi.

Özgürlükleri genişlettiklerini, temel hak ve hürriyetleri daha çok genişleten, koruyan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin önünü açan, kadınlarımızın haklarını daha da kuvvetlendiren, çocuklarımızı korumaya yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olduk. Özellikle fiziki kalkınmayı, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını demokratik kalkınmadan ayrı tutmadık. O nedenle partimizin birinci adı adalet, ikinci adı kalkınma. Partimizi lider kurdu, millet iktidara getirdi. Her zorlukta millet bize destek oldu. Önümüzü kesmeye çalıştıklarında, önümüze kurulan engelleri milletimizin destekleriyle aşmaya çalıştık. O nedenle biz milletimize şükran borçluyuz. O nedenle milletimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz."

"Karabağ bizim için neyse, mavi vatanımız da bizim için aynısı"

Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarını korumanın önemine işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Güneyimizde küresel güçlerin desteğine rağmen orada milletçe birlik olduk. Güneyimizde uğruna şehitler verdik, terör devleti kurulmasını engelledik, engellemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan Akdeniz işgal edilmeye kalkışıldı. 'Suriye'de ne işiniz vardı' denildi. Bu ülkenin ana muhalefeti demedi mi? 'Libya'ya niye asker gönderiyoruz', 'Libya ile niye anlaşma yapıyoruz' demedi mi? O zaman Türkiye'nin ana muhalefetinin sözüne itibar etseydik, Libya ile Deniz Yetki Anlaşmalarını yapmasaydık, askerimizi oraya göndermeseydik, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı nasıl koruyacaktık. Karabağ bizim için neyse, mavi vatanımız da bizim için aynısı. 'Oradaki haklarımızı zayi edemeyiz, küresel güçlere bir tatlı suyumuzu peşkeş çektirmeyiz' dedik ve o çalışmaları yaptık."

Tunç, 22 yıldır ekonomik olarak mesafe katettiklerini, son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin ve 6 Şubat depremlerinin ülkeyi ekonomik anlamda olumsuz etkilediğini anlattı.

"Yeni bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz"

Artık bu olumsuzlukları ortadan kaldırıp halkın yeniden alım gücünü artırmak, vatandaşların memnun kalacağı günlere çok uzamadan kavuşmak istediklerini dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Diğer yandan istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Ülkemizin yüksek standartlı demokrasiden vazgeçmeden, temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek vesayetçi anlayışı ortadan kaldıracak yeni bir anayasa ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Güçlü olmak zorundayız. Dünyada hakkaniyeti, adaleti, mazlumun hakkını daha güçlü savunabilmemiz için her alanda güçlü olmalıyız. Daha çok hukukun üstünlüğü ve özellikle savunma sanayisinde katettiğimiz mesafeyi, daha da fazla katederek inşallah sesimizin dünyada daha gür çıkmasının sağlamanın gayreti içinde olmamız gerekiyor."

Bakan Tunç, konuşma sonrasında AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı.

Bölge İdare Mahkemesini ve esnafı ziyaret eden Bakan Tunç, sevgi evleri ile şehit ailesine de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Doğu Akdeniz, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Türkiye, Akdeniz, erzurum, Ekonomi, Savunma, Hukuk, Libya, Son Dakika

Son Dakika Politika Tunç: Doğu Akdeniz Hakları İçin Birlik Olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Tunç: Doğu Akdeniz Hakları İçin Birlik Olmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement