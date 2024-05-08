Adalet Bakanı Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet mağdurlarının ifadelerinin alınacağı özel mekanların yaygınlaştırıldığını ve bu sayede kadınların mağduriyetinin önlenmeye çalışıldığını belirtti. Şu ana kadar 161 adliyede 171 adli görüşme odası bulunduğunu ve 112 binden fazla adli görüşmenin gerçekleştirildiğini açıkladı.

08.05.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı

-Adalet Bakanı Tunç:

"Kadına yönelik şiddette şiddet mağduru kadınların gerek soruşturma kısmında gerekse kovuşturma kısmındaki ifadelerinin alınacağı özel mekanları tüm ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızın mağduriyetini önlemenin gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar 161 adliyemizde 171 adli görüşme odası var, şu ana kadar 112 binin üzerinde adli görüşme buralarda gerçekleştirilmiş"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadına yönelik şiddette şiddet mağduru kadınların gerek soruşturma kısmında gerekse kovuşturma kısmındaki ifadelerinin alınacağı özel mekanları tüm ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızın mağduriyetini önlemenin gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar 161 adliyemizde 171 adli görüşme odası var, şu ana kadar 112 binin üzerinde adli görüşme buralarda gerçekleştirilmiş" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı. Tunç, KEFEK önemli bir görevi icra ettiğini belirterek, "Hem yasal düzenlemelere ışık tutması bakımından hem de uygulamaya yönelik denetim faaliyeti gerçekleştirme bakımından komisyonun çalışmaları önemli. Yasamanın emrindeyiz. Sizler yasamanın kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenterlerin, milletvekillerinin, sizlerin çıkardığı kanunların, kanun koyucunun iradesi doğrultusunda uygulanması noktasındaki hassasiyeti en üst noktada tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Tunç, 2009 yılında ilk yargı stratejisini ortaya koyduklarını belirterek, seçime gitmeden 8. Yargı reformunu çıkardıklarını kaydetti. Tunç, "İnsan Hakları Eylem Planı 2020'de yayınlanmıştı, onu güncelliyoruz. Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi, İkinci İnsan hakları Eylem Planı ile ilgili çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Ülkemizde son yirmi iki yılda temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik, hepsini yeniledik; Ceza Kanunlarımız, Borçlar Kanunumuz, Ticaret Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabii, bu yenilik süreci uygulamaya yansıdığında yeni ihtiyaçlar, yeni değişiklik ihtiyaçları da bu süreç içerisinde oldu ve bunları da süreç içerisinde Meclisimizin huzuruna getirdik" şeklinde konuştu.

Tunç şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddette şiddet mağduru kadınların gerek soruşturma kısmında gerekse kovuşturma kısmındaki ifadelerinin alınacağı özel mekanları tüm ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz ve bu anlamda kadınlarımızın mağduriyetini önlemenin gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar 161 adliyemizde 171 adli görüşme odası var, şu ana kadar 112 binin üzerinde adli görüşme buralarda gerçekleştirilmiş. 167 adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerimiz de ülke genelinde hizmet veriyor."

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement