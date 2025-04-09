Mahir Polat'ın Tahliyesi Adli Tıp Kurumu'na Bağlı

Adalet Bakanı Tunç: "Mahir Polat için kararı Adli Tıp Kurumu verecek"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Saraçhane'deki eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanan öğrencilere ilişkin dosyaların üç mahkemeye ulaştığını ve Mahir Polat'ın sağlık durumundan dolayı tahliye durumuna Adli Tıp Kurumu'nun karar vereceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Saraçhane'deki protestolarda tutuklanan öğrencilerle ilgili soru üzerine Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptığını belirterek, "Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde asliye ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili özellikle hususlar bunlar; şu anda üç ayrı asli ceza mahkemesine düşen dosyalarda prensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen fiilin durumuna göre -her kişinin farklı eylemi olabilir- bunları değerlendirecek olan şu andaki mahkemesidir. İşkenceye sıfır tolerans çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Mahir Polat için kararı Adli Tıp Kurumu verecek

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Tunç, Mahir Polat'ın sağlığından dolayı tahliye durumuna dli Tıp Kurumu'nun karar vereceğini belirterek, "Mahir Polat'ın her şikayeti ile ilgili hastaneye sevki yapıldı. Adli tıpta muayenesi yapıldı, tetkikler istendi. O sonuçlar adli tıbba intikal ettiğinde kurulu karar verecek. Burada tabi yanlış anlamalar var. Hastalık nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyeceği adli tıpça onaylanan rapor varsa adli kontrol verilebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise İmralı için yeni bir görüşme talebinin yapılmadığını, akrabalarının bayram ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eylemiyle ilgili de konuşan Tunç, "Burada tabii Mahmut Bey'in de Adalet Bakanlığı'nın önünde eylem yaptığını söylediler. Mahmut Bey ile 16 yıl boyunca Mecliste odalarımız yan yanaydı. Ama Mahmut Bey, Adalet Bakanlığı binası önünde değil de yanlış bir yerde eylem yapmış. Yargıtay binasını biz restore ediyoruz. Yargıtay binası biliyorsunuz taşındı. Orası Adalet Bakanlığı'nın yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta, Mahmut Bey'i o nedenle biz göremedik. Yoksa Mahmut Bey'in yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Gelmesi lazımdı aslında. Direkt makama gelseydi biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. O soğukta, yağmurun altında, çadırın içerisinde sabaha kadar onun mağdur olmasını ister miyiz? Milletvekili neticede ve komşumuz, 16 yıldır da bir hukukumuz var. Adalet Bakanlığı binasının önünde olsa yine görürüz. Kızılay'a bakan caddede bizim eski Yargıtay binamızın önünü Adalet Bakanlığı zannetmiş ve orada eylemi yapmış. Keşke önceden haber verseydi, ben onu Adalet Bakanlığına davet ederdim" dedi.