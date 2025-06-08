Adalet Bakanı Tunç, Manisa'daki Elektrik Kazasıyla İlgili Soruşturmayı Açıkladı

Adalet Bakanı Tunç: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" - ANKARA