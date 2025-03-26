Adalet Bakanı Tunç, Öcalan Ailesinin İmralı Ziyareti Talebini Değerlendirecek - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç, Öcalan Ailesinin İmralı Ziyareti Talebini Değerlendirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusuna ilişkin talebin değerlendirileceğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul'daki protestolar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

26.03.2025 13:14
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret başvurusuna ilişkin, "Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestolarda tutuklanan gazeteciler hakkındaki soru üzerine Tunç, "İstanbul'daki adli soruşturmalar sonrası CHP Genel Başkanı'nın öncülük ettiği sokak çağrısından sonra birtakım eylemler gerçekleşti. Taşkınlık yapanlara adli soruşturmalar yapıldı. Huzuru sağlamak için birtakım tedbirler aldık. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu dolayısıyla başlayan gözaltılar oldu. Gözaltılar içerisinde adliyeye sevk edilip, tutuklananlar oldu. Tabii bunların içerisinde olaylara karışan ve eylemlerde bulunanların dosyalarının durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez. Orada gazeteci olarak bulunup, şiddet eylemine katılmışsa da yargı durumu nedir bilmemiz mümkün değil. Durumlarını soralım araştıralım. Gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine katılmış ve orada provokasyonda bulunmuşsa da doğru değil" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısını da değerlendiren Tunç, "Boykot çağrısı yanlış bir politika. Bu ülkenin şirketlerinin tek tek sayılması ve boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlardan vazgeçmek lazım" dedi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu hakkında konuşan Tunç, " İstanbul Teknik Üniversitesi'nden oluşan uzman bilirkişi heyetinin raporu savcılığa sunuldu. Sunulduktan sonra Özgür Özel hiçbir beyanda bulunmadı. Öncesinde imzasız bir metin üzerinden birtakım dezenformasyonlar yaptı. 78 canımızı kaybettik. Bu acılar üzerinden polemik yapılmaz. Birilerini kurtarmak pahasına belediye ve itfaiye ile ilgili sorumluluğun olmaması yönünde bir görüşü vardı. Özellikle dezenformasyona girdi. Acılar üzerinden istismar yaptı. Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek. Bilirkişi raporu geldikten sonra CHP Genel Başkanı sustu. Çünkü orada biz ilke olarak şunu dedik. Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar yargı önünden hesap sorulacaktır" dedi.

İmralı heyetinin 4. görüşme talebine ilişkin Tunç, "Görüşme ile ilgili değil. Bir aile görüşmesi ile ilgili bir talep var. Bu talebi biz değerlendiriyoruz. Daha önce biliyorsunuz Ömer Öcalan görüşme yapmıştı aileyle ilgili. Daha evvelden de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada tabii kanun çerçevesi içerisinde, hükümlünün hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç, Öcalan Ailesinin İmralı Ziyareti Talebini Değerlendirecek - Son Dakika

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