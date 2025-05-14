Adalet Bakanı Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından önem arz ediyor.

14.05.2025 14:09
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından önem arz ediyor." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tutuklu ve silah bırakan teröristlerle ilgili yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine Tunç, "Terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından önem arz ediyor." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşma sürecinin kolay olmadığını vurgulayan Tunç, yaklaşık 40 yıldır, büyük bir mücadele gerçekleştirildiğini ve bu mücadelede binlerce şehit verildiğini söyledi.

Tunç, "Terörsüz bir Türkiye"ye adım atılmasının ülkenin geleceği ve çocukların emniyeti açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye dünyada güçlü bir ülke olacaksa ve bu yüzyıla damgasını vuracaksa terörün olmadığı bir Türkiye'yle vuracağız." dedi.

Tutuklu ve silah bırakan teröristlerle ilgili yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin Tunç, " DEM Parti, bu süreçte Adalet Bakanlığımızı da ziyaret etti. Birtakım görüş ve önerilerde bulunmuşlardı. Görüş alışverişinde bulunmuştuk. Burada özellikle bizim daha önceden de devam eden çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin Yargı Reformu Stratejisi kapsamında atılan adımları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Yargı Reformu Strateji'ni kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yaptığımız birtakım hazırlıklar oldu. Özellikle gündeme getirilen hasta, hükümlü ve tutukluların durumu. Cezaevlerinde hayatını yalnız başına idame ettiremeyecek şekilde hasta olan hükümlü ve tutuklular var. Hasta hükümlü ve tutukluların orada özellikle rehabilitasyon tipi cezaevlerinde bunların hem tedavileri yapılıyor hem infaz süreci var. Bunların özellikle 5 yılın altında işlenen suçlar bakımından bu uygulanabiliyor. Bu konuda değerlendirme elbette ki Meclisimizde; milletvekillerimiz bu süreyi artırabilir ve uygulanabilirliğini daha da genişletebilir."

3 yılın altında ceza almış doğum yapan kadınlara konutta infaz imkanı olduğunu söyleyen Tunç, "Bu süre çocuk okula başlayıncaya kadar uzatılabilir. Yine belli yaşın üstünde, 70 yaşın üstündeki hükümlerle ilgili Ceza İnfaz Kanunumuzda konutta infaz imkanı var." dedi.

AK Parti Grubu, diğer siyasi partilerle görüşmeler yapacak

Adalet Bakanı Tunç, 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçların da kamuoyunda "Kovid-19" olarak bilinen düzenlemenin kapsamına alınmasıyla ilgili bir talep olduğunu hatırlatarak, "Bunun düzenlenmesiyle ilgili bir önerimiz oldu Meclisimize. Tabii bunlar milletvekillerimiz tarafından konuşulacak hususlar ve tartışılacak hususlar. Yine komisyonlarda şekillenebilir." sözlerini sarf etti.

Mükerrer suçların koşullu salıvermeden yararlanabilmesiyle ilgili taleplere ilişkin ise Tunç, bu konuyla ilgili bir çalışma da olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığındaki görüşme sonrası Dem Parti yetkililerinin, "cezaevi şartları, cezaevi gözlem kurullarının kararları ve iyi hal uygulamaları" ile ilgili açıklamasına da değinen Tunç, "Bunlar özellikle uygulamayı gerektiren, bir kısmı yasal düzenleme gerektirmeyen hususlar. Bunlar idari uygulamalarla da çözülebilecek konular. Buna benzer ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak tabii denetimli serbestlik ve tutuklamayla ilgili de hükümler var." bilgisini paylaştı.

Terör örgütü üyesi olmayan ama örgüt adına suç işleyenlerin örgüt üyesi gibi cezalandırılması konusunda da yeni bir düzenleme yapılacağını bildiren Tunç, bu konuyu AK Parti Grubu'nun diğer siyasi partilerle görüşeceğini aktardı.

Bu düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ilişkin bir soruya ise Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hakim. Onlar ne zaman takdir ederse, parti grupları ne zaman bu konuyu netleştirirse, teklif ne zaman Meclis gündemine getirilirse ona göre takvim belirlenir." yanıtını verdi.

DEM Parti'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "umut hakkı" konusunu gündeme getirdiğinin anımsatılması üzerine Tunç, "Bizim görüşmemizde o konu gündeme getirilmedi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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