Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD Soruşturmaları Hakkında Açıklama

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT'de katıldığı programda TÜSİAD başkanlarına yönelik soruşturmalara ilişkin, "Soruşturma devam edecek. Cumhurbaşkanımız da konuya detaylıca değindi. TÜSİAD başkanlarına gözaltı kararı olmadı. İfadeye davet edildiler" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başkanlarına yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, TÜSİAD'ın iki yöneticisi hakkında gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını söyledi. Tunç, TÜSİAD'dan gelen açıklamaların, yargıyı müdahale algısı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Bir gözaltı kararı olmadığını, ifadeye çağrıldıklarını dile getiren Bakan Tunç, "Soruşturma dün başlamadı. Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra değil önceden başladı. İfade alma düne denk gelmiş oldu. TÜSİAD bir iş adamları derneği. Bu konuda sivil toplum kuruluşları özgürce görüşlerini ifade edebilirler. Bunu ifade ederken devam eden soruşturmaları etkilemeye yönelik birtakım örnekler verirseniz, sıralamalar yaparsanız o zaman orada yargıya müdahale olarak algılanabilecek hususlar olur" dedi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş belediye başkanlarının durup dururken görevden alınıp yerlerine geçici görevlendirme yapılması burada şu ayrımı yapmak lazım bir kısım belediye başkanları terör ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle görevden el çektiriliyor."

Belediyelere kayyum atanması konusunda da açıklamalar yapan Bakan Tunç, terörle bağlantılı belediye başkanlarının görevden alınmasının hukukun gerekliliği olduğunu vurguladı. Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da yargı sürecinin devam ettiğini ve İmamoğlu'nun durumunun yasalar çerçevesinde değerlendirileceğini belirtti.

"3'üncü görüşme için henüz bir talep yok"

İmralı heyetinin 3'üncü görüşme talebinde bulunmadığını söyleyen Bakan Tunç, "Dün grup toplantısında gazeteci arkadaşlarımız sordu, üçüncü görüşme için henüz bir talep yok. Olması durumunda gerekli izinleri sağlayabileceğimizi ifade ettik. Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı bir 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili bir konuşması oldu. Amaç terörden ülkemizi temizlemek. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın destek vermesi önemli. Süreç içinde DEM Partililerin İmralı ile görüşmesi sağlandı. 2 kez görüşüldü. Üçüncü talep henüz söz konusu değil. Olursa değerlendirilecektir" diye konuştu. - ANKARA