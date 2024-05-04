Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 504'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 2 bin 449 yeni mahkeme kurduklarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 504'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 2 bin 449 yeni mahkeme kurduklarını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla 504'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 2 bin 449 yeni mahkeme kurduklarını duyurdu. Yeni kurulan mahkemeler arasında ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, infaz hakimlikleri, sulh ceza hakimlikleri, asliye hukuk mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri, sulh hukuk mahkemeleri, aile mahkemeleri, icra mahkemeleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemesi ve çocuk mahkemesi bulunmaktadır.

04.05.2024 20:09
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 504'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 2 bin 449 yeni mahkeme kurduklarını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletin gecikmeden tecellisi, hukuk ve ceza yargılamalarının makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla 504'ü deprem bölgemizde toplam 2 bin 449 mahkeme kurduk. Yeni kurulan mahkemelerimiz; 18'i deprem bölgemizde 84 ağır ceza mahkemesi, 203'ü deprem bölgemizde 929 asliye ceza mahkemesi, 9'u deprem bölgemizde 45 infaz hakimliği, 6 sulh ceza hakimliği, 137'si deprem bölgemizde 537 asliye hukuk mahkemesi, 4'ü deprem bölgemizde 9 asliye ticaret mahkemesi, 62'si deprem bölgemizde 412 sulh hukuk mahkemesi, 40'ı deprem bölgemizde 242 aile mahkemesi, 3'ü deprem bölgemizde 45 icra mahkemesi, 20'si deprem bölgemizde 122 iş mahkemesi, 8'i deprem bölgemizde 16 tüketici mahkemesi, 1 çocuk ağır ceza ve 1 çocuk mahkemesi milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 504'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 2 bin 449 yeni mahkeme kurduklarını açıkladı - Son Dakika

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