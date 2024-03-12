Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. yargı paketi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. yargı paketi hakkında açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında 'hayırlı olsun' açıklamasında bulundu. Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasını amaçlayan kanunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

12.03.2024 06:30  Güncelleme: 06:35
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gaztete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında "hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "8. yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. yargı paketi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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