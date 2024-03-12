Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gaztete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında "hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "8. yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. yargı paketi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te şiddet olayları artarak devam ediyor. Ağır silahlı çeteler Devlet Başkanlığı Sarayı'na saldırırken, İçişleri Bakanlığı da ateşe verildi. Ülkede uluslararası havalimanının saldırıya uğramasıyla tüm uçuşlar iptal edilmiş ve Başbakan Ariel Henry yurtdışından geri dönememiştir. Haiti'deki insani kriz giderek derinleşirken, Batılı ülkeler diplomatlarını geri çekmekte ve çatışmalardan kaçacak yer bulamayan Haitililer büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Çetelerin kontrolündeki başkentte sağlık hizmetleri çökmüş durumdadır ve polis güçleri yağmacıları engellemekte zorlanmaktadır. Haiti'nin istikrarsızlığı bölge ülkelerini ve ABD'yi endişelendirmekte ve seçimlerin yapılacağı ABD'de Haiti'den gelebilecek göç kaygı yaratmaktadır. Bölge ülkeleri, Başbakan Henry'nin görevini bırakmasını talep etmekte ve Biden hükümeti geçiş hükümetine olanak sağlamasını istemektedir. Ülkede çetelerle mücadele etmek için Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir plan henüz gerçekleşmemiştir. Ayrıca bir hafta önce çetelerin saldırdığı cezaevinden kaçan tutuklular sokaklara dönerek çetelere katılmıştır. Haiti, çökmüş bir devlet görüntüsü vermektedir.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin yayınladığı son araştırmasına göre Avrupa ülkeleri, 2014-18 dönemine kıyasla, 2019-23 yılları arasında silah ithalatını neredeyse iki katına çıkarırken Fransa, dünyanın en büyük ikinci...
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz ile üzerinde yer alan yapılar, 58 milyon 500 bin lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranında bir azalma olduğunu ifade etti. Vali Işın, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranın bir azalma olduğunu ifade etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'nın da katıldığı toplantıda, mala karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığı ve uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
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