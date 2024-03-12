Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. yargı paketi hakkında açıklama yaptı

Haiti'de Anarşi ve Şiddet Olayları Yayılıyor

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te şiddet olayları artarak devam ediyor. Ağır silahlı çeteler Devlet Başkanlığı Sarayı'na saldırırken, İçişleri Bakanlığı da ateşe verildi. Ülkede uluslararası havalimanının saldırıya uğramasıyla tüm uçuşlar iptal edilmiş ve Başbakan Ariel Henry yurtdışından geri dönememiştir. Haiti'deki insani kriz giderek derinleşirken, Batılı ülkeler diplomatlarını geri çekmekte ve çatışmalardan kaçacak yer bulamayan Haitililer büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Çetelerin kontrolündeki başkentte sağlık hizmetleri çökmüş durumdadır ve polis güçleri yağmacıları engellemekte zorlanmaktadır. Haiti'nin istikrarsızlığı bölge ülkelerini ve ABD'yi endişelendirmekte ve seçimlerin yapılacağı ABD'de Haiti'den gelebilecek göç kaygı yaratmaktadır. Bölge ülkeleri, Başbakan Henry'nin görevini bırakmasını talep etmekte ve Biden hükümeti geçiş hükümetine olanak sağlamasını istemektedir. Ülkede çetelerle mücadele etmek için Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir plan henüz gerçekleşmemiştir. Ayrıca bir hafta önce çetelerin saldırdığı cezaevinden kaçan tutuklular sokaklara dönerek çetelere katılmıştır. Haiti, çökmüş bir devlet görüntüsü vermektedir.