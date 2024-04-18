Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek\'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç\'in kabrini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç, Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in istiklal mücadelesi için can veren tüm şehitleri rahmet ve duayla anarak ruhlarının şad olmasını diledi.

18.04.2024 21:59
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Ömrünü ülkesinin ve milletinin bağımsızlığına adayan, mücadele ve fikir adamı, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret ettik. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in istiklal ve istikbal mücadelesi için can veren tüm şehitleri, rahmet ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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