Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Ömrünü ülkesinin ve milletinin bağımsızlığına adayan, mücadele ve fikir adamı, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret ettik. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in istiklal ve istikbal mücadelesi için can veren tüm şehitleri, rahmet ve duayla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - SARAYBOSNA
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Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın başkan yardımcıları Belediye Meclis üyeleri Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci olarak atanmıştır.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
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