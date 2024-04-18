Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakanı Sayın Davor Bunoza ile görüştü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, başkent Saraybosna'daki Parlamento binasında Bosna Hersek Adalet Bakanı Sayın Davor Bunoza ile bir araya geldi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ve ilişkilerimizin artarak devam ettirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Mevkidaşıma ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi. - SARAYBOSNA
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, hükümete gönderdiği açık mektupta asgari ücretin yılda bir kez artmasını isteyen Merkez Bankası Başkanı ve bu yıl asgari ücrete ikinci bir zam yapılmayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı Merkez Bankası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti. TİP üyeleri, Merkez Bankası Başkanı'nın hemen görevden alınmasını istedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, Kovaçi Şehitliğindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Tunç, Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek'in istiklal mücadelesi için can veren tüm şehitleri rahmet ve duayla anarak ruhlarının şad olmasını diledi.
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