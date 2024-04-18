Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek Adalet Bakanı Sayın Davor Bunoza ile görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'te temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, başkent Saraybosna'daki Parlamento binasında Bosna Hersek Adalet Bakanı Sayın Davor Bunoza ile bir araya geldi. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ve ilişkilerimizin artarak devam ettirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Mevkidaşıma ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi. - SARAYBOSNA