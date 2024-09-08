Denetimli Serbestlikle Topluma Katkı - Son Dakika
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Politika

Denetimli Serbestlikle Topluma Katkı

Denetimli Serbestlikle Topluma Katkı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik yükümlülerinin cezalarını infaz ederken, toplum yararına işlerde görev aldıklarını belirterek, 'Bu yıl 460 okulun tamirat-tadilat çalışması denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla yapıldı' dedi.

08.09.2024 11:47
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik yükümlülerinin cezalarını infaz ederken, toplum yararına işlerde görev aldıklarını belirterek, "Bu yıl 460 okulun tamirat-tadilat çalışması denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla yapıldı" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kamu yararına çalışma zorunluluğu bulunan yükümlülerin ceza infazını denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Çeşitli kurumlarla yapılan iş birliği kapsamında yükümlüler hem meslek sahibi oluyor hem de kamu yararına çalışmalara katılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamu yararına çalışma uygulamasıyla yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu düzeninin sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu uygulama ile yükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinmesi ve kendi işini kurması amaçlanmaktadır" dedi.

"Yükümlüler kamu ihtiyaçlarına göre yönlendiriliyor"

Bakan Tunç, kamu yararına çalışma sürecinde kurumlardan olumlu geribildirimler aldıklarını belirterek, ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, kütüphane ve arşiv çalışmaları, boya, tamirat, tadilat, temizlik gibi hizmetlerin Türkiye genelinde eş zamanlı olarak belirli bir program çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Çocukların okullarda bulunmadığı tatil dönemlerinde, denetimli serbestlik yükümlülerinin okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıklarını vurgulayan Bakan Tunç, "Yaz döneminde ülke genelinde toplamda 207 okulun badana ve boya işlemleri, 249 okulun çevre düzenlemesi, temizlik ve bakımı, masa ve sıraların tamirat ve tadilatı, 4 okulun ise yeni bir binaya taşınma işlemi denetimli serbestlik müdürlükleri koordinesinde yükümlüler tarafından gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Ceza infaz sisteminin amacının biri de suçluyu yeniden topluma kazandırmaktır"

Hukuk devletinin temel amacının adaletin tecellisi olduğuna dikkat çeken Tunç, şöyle konuştu:

"Adaletin tecellisinin önemli bir boyutunu ceza adaleti sistemi oluşturmaktadır. Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir. Ceza infaz sisteminin amacı yalnızca suçluyu cezalandırmak değil, aynı zamanda suçluları yeniden topluma kazandırmak ve toplumu suçtan korumaktır. Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesi ve mesleki deneyim kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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