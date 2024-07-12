Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarını eleştirerek, Aydal'ı milletin vicdanına havale ettiğini belirtti. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ve millete hizmet eden bir lider olduğunu vurguladı.

12.07.2024 16:00
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Doğan Aydal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarının tam anlamıyla "akıl tutulması" olduğunu belirterek, "Aydal'ı ve saygısız, seviyesiz ve mesnetsiz açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zoru görünce kaçan, sessiz kalan, üç maymunu oynayanları herkes çok iyi bilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin bağrından yetişmiş, hayatı zorluklarla ve kirli zihniyetle mücadele etmekle geçmiş, ömrünü ülkemize ve milletimize vakfetmiş bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef alınmasına rağmen milli iradenin yanında yer almış, milletimizle bir bütün olarak vesayetçi zihniyete geçit vermemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin yanında bir dava adamı, milletin adamıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi - Son Dakika
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