Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hayvanları koruma noktasında kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin yasa taslağı hakkındaki sorularını cevapladı. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidar olduklarını söyleyen Tunç, "Milletvekilleri elbette değerlendirecektir. Hayvanları koruma noktasında kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu çıkaran bir iktidarız. Dönemimizde Hayvanları Koruma Komisyonu kurulmuştu. Birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanlara eziyet edenlere yönelik cezalar arttırılmıştı. Bu konuda, hayvanları koruma konusunda hassasiyetimiz devam ediyor. Özellikle sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiği ve ölümlere yol açan durumlar söz konusu olduğu kesin. Bunu önlemek lazım. Bunu önlemek için birtakım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve bazı kurumlara düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Hem hayvanları hem de insanları korumak lazım. İnsan sağlığına zarar verecek durumları kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerek. Yasa taslağı milletvekillerince tartışılacak" şeklinde konuştu. - ANKARA