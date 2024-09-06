Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diledi. Tunç, İsrail'in işlediği suçların uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

06.09.2024 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya düzenlediği kalleş saldırıyı lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. 7 Ekim'den bu yana masum insanları hedef alarak 41 bin Filistinli kardeşimizin yaşamına son veren barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Kana doymayan soykırımcı İsrailli yöneticiler, işledikleri suçların hesabını uluslararası hukuk önünde mutlaka verecektir.

Sözde demokrasiyi ve insan haklarını savunan ülkeler, yaşanan katliamlara seyirci kalsa da Türkiye olarak masum Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaya, İsrailli çetelerin adaletsizliklerini ve haksızlıklarını haykırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Batı Şeria, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:36:43. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement