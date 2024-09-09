Adalet Bakanı Tunç Kazakistan'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Tunç Kazakistan'da Görüştü

Adalet Bakanı Tunç Kazakistan\'da Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için geldiği Astana'da Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile bir araya geldi. Tunç, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin güçlü bir iş birliği ile devam edeceğini belirtti.

09.09.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için geldiği Astana'da Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, başkent Astana'da Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile görüştü. TDT ülkeleri arasındaki etkileşimin düzenlenen üst düzey toplantılarla her geçen gün arttığını kaydeden Tunç, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin güçlü bir iş birliği ile devam edeceğini belirtti. Bakan Tunç, "Ortak tarih ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak Türkiye ve Kazakistan arasında adalet alanında iş birliğinin artması için bizler en üstün gayreti göstermenin çabası içerisinde olacağız. Türkiye'de gerçekleştirilen yargı reformları hakkında bilgi vermekten ve özellikle dijital dönüşüm, mahkemelerde hızlı ve etkin yargı süreçleri gibi konularda bu deneyimleri Kazakistan ile paylaşmaktan mutluluk duyarız" dedi.

"FETÖ ile mücadelemizde kardeş Kazak yetkililerinin desteğini bekliyoruz"

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini dünyanın her köşesinde güçlü bir kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Adalet Bakanı Tunç, "FETÖ bulunduğu her ülke için tehdit oluşturan bir terör örgütüdür. FETÖ ile mücadelemizde kardeş Kazak yetkililerinin desteğini bekliyoruz. Terör örgütünün faaliyetlerini önlemek için bilgi paylaşımı ve ortak adımlar atma konusunda diyaloğumuzu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Tunç, karşılıklı ziyaretleri artırma, ortak eğitim programları ve adli personel değişim programları gibi projelerle ikili ilişkilerin güçlendirileceğini vurguladı. - ASTANA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Kazakistan, Politika, Türkiye, Güncel, astana, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç Kazakistan'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:48:05. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç Kazakistan'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement