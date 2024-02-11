Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Saldırıya İlişkin 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Saldırıya İlişkin 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'na Saldırıya İlişkin 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan saldırıyla ilgili olarak 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

11.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada saldırıda bulunan kişilere yönelik açıklamalarda bulundu. Tunç, silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Tunç, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Küçükçekmece, Aziz Yeniay, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Saldırıya İlişkin 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:41:23. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı'na Saldırıya İlişkin 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement