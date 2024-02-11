Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı\'na Saldırıya İlişkin 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Bakan Tunç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada saldırıda bulunan kişilere yönelik açıklamalarda bulundu. Tunç, silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bakan Tunç, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. - ANKARA