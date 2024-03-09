Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Tunç, "Marmaris için projelerimiz var. Marmaris'e yeni bir adliye binası yapılması için çalışmalara başladık" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Tunç, Muğla'da Büyükşehir Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın projelerini dinlediğini, valilik ve adliye ziyaretlerinde Muğla ve ilçelerine yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Tunç, "Muğla'mız Türkiye'nin turizm cenneti, ilçeleri ile beraber dünya harikası, buralara daha çok değer verilip gerçek belediyeciliğin hayata geçirilmesi lazım. Marmaris için projelerimiz var. Marmaris'e yeni bir adliye binası yapılması için çalışmalara başladık" diye konuştu.
Bakan Tunç, Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantısının ardından Marmaris Adliye Binası'na giderek incelemelerde bulundu. Bakan Tunç'a Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük eşlik etti. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Marmaris'e yeni adliye binası yapılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karabük'e gelerek belediye başkanı adaylarına destek istedi. Akşener, konuşmasında emeklilerin ekonomik durumunu eleştirdi ve İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayını desteklemenin Meral Akşener'e güç vermek anlamına geldiğini belirtti.
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