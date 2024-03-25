Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Muhalefeti paylaşamayan iktidarı mı paylaşacaktı?

Çankırı'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, muhalefeti eleştirerek, "Bunlar iktidar olsalarmış vay halimizeymiş. Çünkü hemen iktidarı paylaşmanın kavgasına başlayacaklardı. Muhalefeti paylaşamayan iktidarı mı paylaşacaktı" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi programa katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti. Bakan Tunç'un Çankırı'daki ilk durağı AK Parti Çankırı İl Başkanlığı oldu. Parti teşkilatı ile bir araya gelen Bakan Tunç, Çankırı'ya yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, "2024 yatırım programına aldığımız önemli konular vardı. Bunları hayata geçirdik. Söz verdiğimiz projelerde önemli yollar kat ettik. İnşallah Çankırımız için çalışmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanlığı olarak bugüne kadar Çankırı'ya yaptığımız 1 milyar 47 milyon liralık yatırım var. Çankırı'ya adalet Sarayı'nı 2021 yılında AK Parti kazandırdı. Ilgaz Adalet Sarayı'nı da 2018 yılında kazandırdık. Şehir merkezinde kalan cezaevini başka yere nakletmek için çalışmamız vardı. Yatırım programında yer alan bir çalışmamız Çankırı L Tipi Cezaevi ve açık cezaevi, toplam 2 bin 526 kişilik kapalı cezaevini başka bir yere inşa edeceğiz. Boşalan yere de Çankırı'nın ihtiyacı olan TOKİ konutlarını inşa edeceğiz. Merkezde yeni bir mahalle doğmuş olacak. Çankırı'ya özgün bir mimari de gerçekleşecek. Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Filiz seçildiğinde o projenin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmayı göstereceğiz. Yeni yapılacak olan cezaevi de merkeze olmayacak bir yerde inşa edilecek. İmar çalışmaları devam ediyor. Bunlar tamamlandığında da oradaki inşaat çalışmaları da başlatılacak" dedi.
"Muhalefeti paylaşamayan iktidarı mı paylaşacaktı"
Muhalefeti eleştiren Bakan Tunç, "31 Mart inşallah ülkemiz için bir milli irade bayramına dönüşsün, temennimiz bu. Muhalefetin içinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz. 10 ay önce bir seçim yapıldı. O seçimde karşımızda bir ittifak vardı. O ittifakın Cumhurbaşkanı adayı vardı. Sonra o Cumhurbaşkanı adayını, ülkenin Cumhurbaşkanlığına layık gördükleri birini kendi partilerinin kendi başkanlığına layık görmediler, bir kenara ittiler. Sonra, her partinin başkanı birer Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. 8-9 tane vardı. Şimdi hepsi birbirinin aleyhinde konuşmaya başladı. Bunlar iktidar olsalarmış vay halimizeymiş. Çünkü hemen iktidarı paylaşmanın kavgasına başlayacaklardı. Muhalefeti paylaşamayan iktidarı mı paylaşacaktı? Milletimiz ferasetiyle o kaosu gördü ve ülkeyi böyle bir riske sokmadan Cumhur İttifakı ile yola devam etti. Cumhurbaşkanımız 18'inci seçimi de kazandı. Şimdi 18'inci seçim var, Çankırı'nın plakası da 18. İnşallah 18. seçimimiz de ülkemiz bir milli irade bayramı, demokrasi bayramı yaşasın" diye konuştu.
"Hiç kimse halkı endişeye, huzursuzluğa sevk edecek, kin ve düşmanlığa yönlendirecek paylaşımlarda bulunamaz"
Seçimlerle ilgili sosyal medyada dezenformasyon yapan şahıslarla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Bu konuda çok sayıda soruşturma açıldı ve tutuklamalar da gerçekleştirildi. Sosyal medyada sahte hesaplardan, kimliği tespit edilemeyen daha çok yurtdışı kaynaklı dezenformasyonlar var. Bunlarla ilgili kimlik tespiti yapılamadığı için bir ilerleme sağlanamıyor ama kimlikleri tespit edildiğinde gerekli işlem yapılıyor. Siber suçlarla mücadele konusunda emniyetimizin büyük bir tecrübesi var. Kimlik tespitleri ile ilgili de çalışmalar yapılıyor. Kimlikleri tespit edilenlerle ilgili gerekli soruşturmalar yapılıyor. Gerekli suç duyurularında bulunmak lazım. Hiç kimse halkı endişeye, huzursuzluğa sevk edecek, kin ve düşmanlığa yönlendirecek paylaşımlarda bulunamaz. Bu bir suç, gerçek hayatta yapılan suçsa sanal ortamda yapılan da suçtur. Cumhuriyet savcılarımız bu konularda gerekeni yapıyor. Açılan davalar da var" şeklinde konuştu.
Bakan Tunç, parti binasında gerçekleşen programın ardından il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbetetti. - KASTAMONU
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Muhalefeti paylaşamayan iktidarı mı paylaşacaktı? - Son Dakika
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