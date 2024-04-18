Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?", "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddia edilmişti.
Söz konusu iddialar ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yalanlama geldi.
Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı; "Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz."
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı; "Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' soruları soruldu" iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavında, iddia edildiği gibi sorular sorulmamıştır. İddialar tamamen asılsızdır."
Son Dakika › Politika › Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil - Son Dakika
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