Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil

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Bazı basın yayın organlarında yer alan ve Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?", "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının yöneltildiği iddiası büyük ses getirdi. Haberlere ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz" dedi.

18.04.2024 08:26  Güncelleme: 09:26
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Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?", "Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddia edilmişti.

İDDİAYA ART ARDA YALANLAMA

Söz konusu iddialar ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yalanlama geldi.

BAKAN TUNÇ: MÜLAKATLARDA BU YÖNDE SORULAR SORULMAMIŞTIR

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı; "Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?" sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Görevde Yükselme Sınavı İddialarına Yalanlama

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı; "Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kapsamında gerçekleştirilen mülakatlarda, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' soruları soruldu" iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavında, iddia edildiği gibi sorular sorulmamıştır. İddialar tamamen asılsızdır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Görevde Yükselme Sınavı İddialarına Yalanlama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Görevde Yükselme Sınavı İddialarına Yalanlama
Bakan Tunç: Mülakatta \'Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kaç çocuğu vardır?\' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil

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Son Dakika Politika Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

  • Ankara null: hepsi gercek sorular bunlar bunlar bazilar 126 32 Yanıtla Selim Kayisi: Mülakatları video kayıt altına alırlarsa her şey belli olur. 12 0
  • Ankara null: hepsi gercekkkk 114 26 Yanıtla
  • Borsa Gündem: Size göre herşey yalan. Bir siz doğrusunuz. 112 23 Yanıtla mürsel sarıteke: yalan haberlere itibar gostermeyiniz, Dezenformasyon mücadele başkanlığı :) 12 1
  • AKN OGZ: Hadi canım arkadaşım bizzat anlattı reis denilince aklınıza kim geliyor denilmiş temel reis denilince elemmiş öğretmen adayı siz bizleri hala aptal yerinemi koymaya çalışıyorsunuz 111 18 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Yalan haber yapanlara yüklü para cezası verecek yasa düzenlemesi ve kanun çıkarılmalı,buradan gelen para PKK ile mücadelede kullanılmalı.. 33 69 Yanıtla mustafa sagdic: haberin yalan oldugunu kim nasil tespit edecek ? yalanci yalqn habere dogru demez ki 53 3
  • Mahsun Aslan: bir kere de gündeme düşen birşeyi yalanlamayin be sürekli mi yalan 73 14 Yanıtla
  • Murat Yavuz: Hala böyle sorular var mı? 54 10 Yanıtla
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