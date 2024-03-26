Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da Türk vatandaşlarına yapılan saldırıları kınayarak, saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın takipçisi olduklarını belirtti. Terörün insanlık suçu olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, tüm terör örgütlerine karşı ortak tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

26.03.2024 23:53  Güncelleme: 23:57
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da Türk vatandaşlarına yapılan saldırılar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmanın yakından takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Terörün bir insanlık suçu olduğunu belirten Bakan Tunç, "Terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler, net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız - Son Dakika

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