Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizin demokrasi standardını yükselttik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkenin demokrasi standardını yükselttiklerini ifade ederek, "Sadece fiziki kalkınma değil, güçlü bir demokrasiye sahip olabilmesi için reformlar gerçekleştirdik. Önemli reformlar hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret için öğle saatlerinde karayolu ile Adana'ya geldi. İmamoğlu ilçesine geçen Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın bir proje ittifakı olmadığına dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı bu ülkenin bekasıyla doğrudan ilgili. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan durum ülkemizin birlikteliği çok önemliydi. Bu birlikteliği hem illerimizde hem de ilçelerimizde sürdürme gayreti içerisindeyiz. Eğitimden, sağlığa bizim siyasetimizde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı var. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi donatma gayreti içerisinde olduk. Ülkemizin demokrasi standardını yükselttik. Sadece fiziki kalkınma değil, güçlü bir demokrasiye sahip olabilmesi için reformlar gerçekleştirdik. Önemli reformlar hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Terörün her biriyle mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Türkiye'yi dünyada adaleti savunan, dengeli dış politikasıyla daha gayretli bir politikayı hayata geçirme gayreti içerisinde olduk" diye konuştu.
"Yerel yönetimler ve hükümet ilişkisi önemli"
Tunç, yerel yönetimler ve hükümetler arasındaki uyumun önemine dikkat çekti. Bakan Tunç, "Yerel yönetimlerle hükümet arasındaki uyumu sağlayarak şehirlerimiz daha güzel hizmetlere, daha müreffeh bir hayata kavuşmasının gayreti içerisinde olacağız. Uyum çok önemli. Bazıları bunu bir tarafa çekiyor, yanlış taraflara çekmeye çalışıyorlar. Uyum dediğimiz zaman, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve hükümetin bir arada olması lazım. Bunlar bir arada olduğu zaman eser ve hizmet üretimi daha da hızlanır. Üçünün uyumlu çalışması ve ilçe ile büyükşehir belediye başkanlarının ürettiği projelere hükümetin destek olması önemli. Böylelikle daha faydalı olur. İnşallah İmamoğlu 31 Mart'ta vereceği kararla bu şansı yakalayacak" ifadelerini kullandı.
"Cumhur İttifakı önemli bir başarı elde edecek"
Adana'nın çok önemli bir kent olduğundan bahseden Bakan Tunç, "İnşallah 31 Mart'ta Adana'da ve ilçelerinde Cumhur İttifakı önemli bir başarı elde edecek. Adana'mız tarih ve lezzetin buluştuğu şehir. Adana'nın sıcak insanlarına en güzeli yakışır. İnşallah bunu başaracağız. Çok değerli milletvekillerimiz, Adana'yla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Şimdi 31 Mart sonrası sizlerin seçeceği belediye başkanlarıyla kafa kafaya vererek şehirlerimize çok daha güzel hizmetleri getirme gayreti içerisinde olacaklar" şeklinde konuştu.
"Laf değil, icraat üretiriz"
Cumhur İttifakı'nın hizmet götüren anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhur İttifakı'nın belediyeciliği her yere hizmet götüren belediyecilik. Herkese adaletli davranan belediyecilik, şefkatli davranan belediyecilik, fakiri, fukarayı gözeten belediyecilik, düşkünü, engellisini, yaşlısını, çocuklarını koruyan belediyeciliktir. İnşallah bunu 31 Mart sonrası İmamoğlu ilçemizde hayata geçireceğiz. Ondan hiç şüphemiz yok. Bizim adaylarımızda eser üretme vardır. Laf değil, icraat üretiriz" dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Tunç, Kozan ilçesine geçti. - ADANA
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