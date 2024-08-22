Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Üsküdar Vaniköy'deki villa inşaatıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Üsküdar Vaniköy'deki villa inşaatıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olmaö suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.