Adalet Bakanlığı'nda yeni daire başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığı kuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması amacıyla, güçlü ve yaygın adliye teşkilatının yanı sıra verimli, nitelikli ve motivasyonu yüksek insan kaynağına sahip olmanın büyük önem taşıdığı belirtildi.

Mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemlerle personelin çalışma verimliliği ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmaların, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün görev alanında yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda mahkemelerin performans ve verimliliğinin veri analizi temelinde takip edilmesi, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde mahkeme kurma faaliyetleriyle gerekli diğer tedbirlerin alınması amacıyla Bakanlık bünyesinde kurumsal bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hedef süre uygulaması başta olmak üzere performans ve verimliliğe ilişkin araçların etkin şekilde yürütülmesi amacıyla adalet komisyonları bünyesinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları oluşturulması öngörülmüştür."

Yeni kurulan Daire Başkanlığının, adalet hizmetlerinin işleyişini performans, verimlilik ve veri analizi temelinde değerlendireceği belirtilen açıklamada, Başkanlığın, mahkemelerin kurulması, kaldırılması ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürüteceği bildirildi.

Başkanlığın ayrıca adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri ile bilgi işlem ve adli sicil birimlerinin kurulmasına, ön büro ve danışma masalarının oluşturulmasına yönelik iş ve işlemleri yerine getireceği vurgulanan açıklamada, "Daire Başkanlığı, adalet komisyonları bünyesinde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulmasına ilişkin çalışmaları da yürütecek adliyelerimizde sunulan hizmetlerin işleyişinde karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hakimler, Cumhuriyet savcılarıyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkı sunacağı mekanizmaların oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Adliye Personeli Arama Kurtarma birimlerine ilişkin iş ve işlemlerin de bu Daire Başkanlığı tarafından takip edileceği belirtildi.

"Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Gürlek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerini daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirmek hedefiyle önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde Adalet Hizmetlerinin Etkinliği Daire Başkanlığını kurduklarını ifade eden Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adım aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefleyen 'Alo Adalet' hattı projemizin de önemli hazırlık süreçlerinden biridir. Yeni Daire Başkanlığımız, adliyelerimizin işleyişini güçlendirecek, performans ve verimliliği veri temelli takip edecek, personelimizin motivasyonunu artıracak ve vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini yükseltecektir. Hedefimiz nettir, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak, vatandaşımıza daha güçlü, daha hızlı ve daha erişilebilir adalet hizmeti sunmak. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz milletimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun."