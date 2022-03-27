Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti

27.03.2022 00:57
Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti

Gaziantep'in Araban ilçesini ziyaret eden Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül, ilçede temaslarda bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesini ziyaret eden Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül, ilçede temaslarda bulundu.

Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan oluşan heyet ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney tarafından ilçe girişinde karşılandı.

Heyet ilk ziyaretini ilçede faaliyet gösteren Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği'nin kongresine katılarak yaptı.

Daha sonra AK Parti Araban ilçe Teşkilatını ziyaret eden eski Bakan Gül AK Parti Araban İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Teşkilatıyla bir araya geldi.

Heyet AK Parti Araban İlçe Teşkilatındaki ziyaret eden heyet ardından Araban Belediyesini ziyaret etti.

Araban Belediyesi girişinde Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet, Başkanlık makamında Belediye Başkanı Hasan Doğru ile bir süre görüştü.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Başkan Hasan Doğru yaptığı açıklamada, "Önceki dönem Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, bizleri makamımızda ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Heyet, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından bir restorantta verilen yemeğin ardından ilçeden ayrıldı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3'üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3'üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti Araban Kaymakamı Sevgili, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Hasan Doğru, Gaziantep, Hisarcık, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
23:40 Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
19:04 Tamer Karadağlı'dan ayrılık iddialarına yanıt: Erkekliğe de yakıştığına inanmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 01:08:29. #1.11#
SON DAKİKA: Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement