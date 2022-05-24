Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı

24.05.2022 11:13
Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, üçüncü ittifak çalışmalarının başladığını belirterek, "Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz" dedi. AK Parti'nin korkulu rüyasının merkez sağda başka bir siyasi oluşum olduğunu öne süren Öz, "Biz meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz" diye konuştu.

Türk siyasetinde 3. ittifak dedikodularının ortaya çıkmasının ardından kulisler de yeniden hareketlendi. Son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi ile Vecdet Öz'ün Adalet Partisi'nin 3. ittifak içine gireceği iddia edildi. Öz'den konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi.

"MERKEZ SAĞDA İTTİFAK ARAYIŞINDAYIZ"

Cumhuriyet TV'ye konuşan Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirtti. "3. ittifak kurulacak. Sıkı dursunlar" diye konuşan Adalet Partisi lideri Öz, önümüzdeki günlerde bir sürprizin de olacağını açıkladı.

"SIKI DURSUNLAR"

Öz, yaptığı açıklamada "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'aile' temalı dizi ve filmleri destekleyecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'aile' temalı dizi ve filmleri destekleyecek

Adalet Partisi, Ümit Özdağ, Vecdet Öz, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:27:31. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement