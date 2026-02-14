Adan'dan Kürsü İşgali Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Adan'dan Kürsü İşgali Eleştirisi

14.02.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kürsü işgalini kınayarak, Meclis'in sorunları çözüm yeri olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin, "Bizim aldığımız mazbatalar kutsaldır, emanettir. Milletin faydasına çalışmak için alıyoruz bu mazbataları. Kürsü işgali için almıyoruz. Kürsü işgal etmek, orada kaos yapmak Türk toplumu tarafından kabul görmüyor." dedi.

Adan ile beraberindeki heyet, partisinin başlattığı "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" temalı sohbet programı kapsamında, Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaret etti.

Dernek başkanı Muhammed Sancaktar ve buradaki vatandaşlarla sohbet eden Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini söyledi.

Adan, içinde bulunulan şartlar göz önüne alındığında Türk milleti huzurlu ve güçlü olmadan gönül coğrafyasının da rahat edemeyeceğini ifade etti.

Coğrafyasındaki huzursuzluklara rağmen Türkiye'nin büyük direnç ortaya koyduğuna dikkati çeken Adan, "Birileri bu büyük mücadeleyi günlük siyasetle boğmak istiyor, doğru değil. Türkiye'nin bugün önü açık, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Bu birlik ve beraberlik konusunda tereddütsüz bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Türk siyasetinin yetiştirdiği büyük devlet adamı Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in, 'Terörsüz Türkiye' diyerek elini uzattığı kardeşlik mücadelesi, Cumhurbaşkanımızın da dirayetli duruşuyla devlet politikasına dönüştürmesi, Şırnak, Rize, Diyarbakır, Lice, Kayseri, Kastamonu ve Sivas'ta, Türkiye'nin 81 vilayetinde 'Terörsüz Türkiye' ortak referansa dönüştü. Türkiye'ye bir daha kimse terörü getiremez." diye konuştu.

Adan, konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan Adan, Türkiye'nin her türlü meselesinin çözüm yerinin Meclis olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanvekili Adan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız yetkisine dayanarak bakanları atamış. Yasal olarak her iki bakanın gelip yemin etmeleri lazım. Bu yasal bir hak. Şimdi bu hakkı kullanırken iki bakanın haklarını kullanmamaları için kürsü işgalinin emekliye, işsize faydası var mı? Suriye'dekilere mi faydası var, dış politikaya mı faydası var? Maalesef hiçbirine faydası yok. Dolayısıyla kaos yaratmak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir ihanet, Türk milletine ihanet. Bizim aldığımız mazbatalar kutsaldır, emanettir. Milletin faydasına çalışmak için alıyoruz bu mazbataları. Kürsü işgali için almıyoruz. Kürsü işgal etmek, orada kaos yapmak Türk toplumu tarafından kabul görmüyor."

Ziyaretleri sırasında TBMM'de yapılan davranışın kınandığını gördüğünü aktaran Adan, "Milletin emrinde olan, milleti temsil eden TBMM'de işgal etmek, birinin söz hakkını kesmek doğru şeyler değildir. Gördüğüm kadarıyla muhalefetin sokağa inmesi lazım. Sokaktan aldığı temel bazı konuları dillendirerek Türkiye eksenli politika yürütmeleri, gündelik siyaseti bırakmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Adan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Önce Türkiye" diyen bir siyaseti Türkiye'de oturttuğunu, ülkenin de bunu kabullendiğini dile getirdi.

"Kürsü işgali faydalı olmamıştır"

Cumhur İttifakı'nın tesadüfi olmadığını, onun menfaat ittifakı değil "Türkiye ittifakı" olduğunu vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, 'Terörsüz Türkiye' inşa ediyor. Muhalefetin bunlara odaklanması lazım. 'Terörsüz Türkiye'yi daha güçlü nasıl yaparım, 500 bin konutu nasıl bir milyon konut yaparım?' Bu gündemlerle siyaset üretmesi gerekiyor. 12 Eylül öncesinden kalma örgüt mantığıyla siyaset yapma dönemi bitmiştir. Türkiye'de bütün parlamenter arkadaşlara saygı duyuyorum. Meclis'i yönetirken de bu saygıyla, düşünerek yönetiyorum. Kürsü işgali faydalı olmamıştır, kürsü işgal etmek doğru değildir."

Ziyarette, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de yer aldı.

Kaynak: AA

Celal Adan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adan'dan Kürsü İşgali Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:19:19. #7.11#
SON DAKİKA: Adan'dan Kürsü İşgali Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.