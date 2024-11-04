Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Tepki - Son Dakika
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Politika

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Tepki

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Tepki

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ülke genelinde kadına ve çocuğa yönelik artan şiddete karşı sert bir tepki gösterdi. Kadın cinayetlerine ve şiddete karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın destek hizmetlerini aktardı.

04.11.2024 11:30  Güncelleme: 11:34
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ülke genelinde kadına ve çocuğa yönelik artan şiddete karşı tepki gösterdi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı mücadeleye devam ettiğini açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Son günlerde kadınlara ve çocuklara yönelik artan şiddet eylemleri hepimizi derinden sarstı. Pazar sabahı bir kadın barışma teklifini reddettiği için eski erkek arkadaşı tarafından hayattan koparıldı.

Adana'da kadın cinayetlerine ve şiddete karşı var gücümüzle mücadele ediyoruz. Şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali bulunan kadınlara 7/24 ulaşabilecekleri kurumlar ile birlikte, ücretsiz psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza da başvurabileceklerini önemle hatırlatmak isterim. Kadına yönelik şiddetin son bulması ve bu suçların cezasız kalmaması için kararlılıkla ve sorumluluk bilinciyle mücadele etmeye, kurumsal kapasitemizi çeşitlendirerek çalışmaya devam edeceğiz."

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ALO 153, Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Reşatbey Mah. 62001. Sk. No: 22 Seyhan/Adana - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan Kadına ve Çocuğa Şiddete Karşı Tepki - Son Dakika

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