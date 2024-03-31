Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oy kullandı - Son Dakika
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Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oy kullandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oy kullandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Karalar, eşi Nuray Karalar ile birlikte Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesine giderek oy verdi. Karalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun.' ifadesini kullandı.

31.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesine eşi Nuray Karalar ile giden Zeydan Karalar, 1120 numaralı sandıkta oy verdi.

Karalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oy kullandı - Son Dakika

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