Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli ve Kozan\'da halkla buluştu

Politika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeyli'nin köylerinde ve Kozan'da halkla buluştu. Saimbeyli'nin Cumhurlu, Kızılağaç, Çeralan ve Himmetli köylerini büyükşehir bürokratları ile ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ardından Kozan'ın Göller Yaylası'nda gerçekleştirilen Göller Yayla Şenliği'ne katıldı.

Saimbeyli Cumhurlu Köyü'nde seçimde verdikleri önemli destek için Saimbeyli hemşerilerine teşekkür eden Karalar, kendisini için hiç kimsenin "Seçimden seçime geliyor" diyemeyeceğini belirtti ve dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de soğuk sıcak demeden, oy hesabı yapmadan Adanalılar ile buluşup, Adana için seve seve çalışmaya devam edeceklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, "Sizleri ve memleketimizi çok sevdiğimiz için sık sık buluşmayı istiyoruz. Bizim işimiz, olanaklarımız elverdiğince sizin sorunlarınızı çözmek" dedi. Karalar yol, tarım sulaması ve diğer bazı ihtiyaçlara yönelik çalışmaları hızlandıracaklarını ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar özellikle kadınları dinleyerek, onların sorunlarının çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Kızılağaç Köyü'ne geçen Karalar şunları söyledi:

"Sürekli halkıyla iç içe olan, problemleri gücü oranında çözen, sadece yol, su gibi fiziki hizmeleri değil sosyal belediyeciliğe de önem veren anlayışımızla, güzel Adana'mıza ve sizlere hizmeti artırarak devam ettireceğiz. Adana bugünlerde, hiçbir zaman olmadığı kadar güzellikleriyle ve sıcak insanlarıyla konuşuluyor. Artık Adana'ya gelen şehrimize aşık oluyor, bir kez daha geliyor."

Sırasıyla Çeralan ve Himmetli köylerinde de halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, verdikleri hizmet sözlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Göller Yayla Şenliği'nin açılışında coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Zeydan Karalar, alışılmışın dışında bir siyaset anlayışı ve siyasetçi profili ile Adana halkına eşit, adil, ayrım gözetmeksizin, kendilerini adayarak "Adana Adana" çalıştıklarını aktardı. Başkan Zeydan Karalar, "Adana'mıza hem yol, su, altyapı gibi fiziksel hizmetleri yapıyoruz hem de Adana'nın değerlerine sahip çıkma konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Kozan Göller'de 23 kilometre uzunluğunda yol yapım işini, su getirme, şebeke yenileme gibi işleri bölge halkının hizmetine sunduklarını da açıklayan Başkan Zeydan Karalar, içme suyu ile bahçe sulama yapılmaması yönünde önemli uyarılarda da bulundu. - ADANA