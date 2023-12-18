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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Karalar, belediyenin herhangi bir kanun dışı işe karışmadığını ve görevlerini halka layık olacak şekilde yaptıklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne operasyon düzenlendi
18.12.2023 - 16:05,
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye düzenlenen operasyonla ilgili, "Bizim çekinecek bir durumumuz yoktur ve asla olmayacaktır. Beni bilirsiniz, ben her şeyi ince detayına kadar incelerim. Ne benim ne de elemanlarımın karıştığı en ufak bir olay olmamıştır" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması kapsamında sabahın ilk saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"Bizde asla kanun dışı bir iş olmaz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana il teşkilatıyla birlikte belediye önünde basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan Başkan Karalar, bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Karalar, "Bize verdiğiniz bu kutlu, önemli görevi layığıyla milletin parasını yediemin gibi koruyarak yapmaya çalışıyoruz. Bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaya kimsenin gücü yetmez. Biz görevimizi halka layık olacak, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ona layık olacak bilinciyle yapıyoruz. Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı, kamuya aykırı bir iş olmaz. Buraya zarar verecek bir iş asla olmaz. Biz birilerine para kazandırmak niyetiyle buraya gelmedik. İşimizi kanunun bize verdiği yetkililerle yaparız, asla kanun dışı bir iş olmaz" ifadelerini kullandı.

"Eksik, hatalı hiçbir evrakımız yok"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluğun olmadığına dikkat çeken Karalar, "Bugüne kadar buradan müfettişlerin eksik olmadığını biliyorsunuz. Bizlerde bugüne kadar bütün evrakları eksiksiz vermişiz. Emniyet ve savcılık bizden ne istediyse eksiksiz verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bizim çekinecek bir durumumuz yoktur ve asla olmayacaktır. Beni bilirsiniz, ben her şeyi ince detayına kadar incelerim. Ne benim ne de elemanlarımın karıştığı en ufak bir olay olmamıştır" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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