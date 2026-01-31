AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana'da yaşanan sel ve su baskınlarını değerlendirerek, "Belediyecilik sosyal medya paylaşımıyla değil, altyapı yatırımıyla yapılır. Adana'nın yıllardır çözülmeyen bu sorunu, ihmalkarlığın ve plansızlığın doğrudan sonucudur" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı Adana'da son yağışların ardından yaşanan sel ve su baskınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adana'da yaşanan olumsuzlukların tesadüf ya da doğa olayı olarak açıklanamayacak bir noktaya geldiğini belirten Dağlı, "Aynı cadde, aynı kavşaklar ve aynı mahallelerde her yağmurda tekrar eden manzara; Adana Büyükşehir Belediyesi'nin görevini yapmadığının açık göstergesidir. Bu şehirde sorun yağmur değil, beceriksizliktir. Yıllardır altyapıya yatırım yapmayan, yağmur suyu hatlarını yenilemeyen, riskli bölgeleri bile bile görmezden gelen bir yerel yönetim anlayışı Adana'yı her yağmurda felakete sürüklemektedir" diye konuştu.

Her sel sonrası aynı açıklamaların yapıldığını, ancak ortada ne kalıcı bir çözüm ne de sorumluluk alan bir yönetim iradesi olduğunu vurgulayan Dağlı,"Her seferinde 'olağanüstü yağış' deniliyor. Peki bu yağışlar Adana'ya yeni mi yağıyor? Aynı yağmur başka şehirlerde sele dönüşmüyorsa, burada sorun yönetimdedir. Vatandaşın canı ve malı hiçe sayılmaktadır "ifadelerini kullandı.

Hükümetin Adana için sağladığı imkanların yerel yönetim tarafından etkisiz ve yanlış önceliklerle kullanıldığını belirten Dağlı, belediyenin asli görevlerini bırakıp algı yönetimiyle günü kurtarmaya çalıştığını söyledi. Dağlı, "Belediyecilik sosyal medya paylaşımıyla değil, altyapı yatırımıyla yapılır. Adana'nın yıllardır çözülmeyen bu sorunu, ihmalkarlığın ve plansızlığın doğrudan sonucudur. Bu tablonun siyasi ve idari sorumlusu Adana Büyükşehir Belediyesi'dir" şeklinde konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarının altını çizen Dağlı, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yerel yönetime de çağrıda bulunarak, "Adana sahipsiz değildir. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetin üzeri örtülemez. Sorumlular hesap vermeli, bu şehir artık ihmale kurban edilmemelidir" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA