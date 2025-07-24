Adana\'ya 70 Odalı Hakim Evi Müjdesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Adana'ya 70 odalı hakim evi kazandırabiliriz. Valimizden Göltepe tesisleri yanındaki yeri istedik" dedi.

Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı temel atma töreninin ardından Valiliği ziyaret etti. Bakan Tunç, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Tunç, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Adana'mızda hükümetimizin birçok yatırımı var. Bakanlığımızın da birçok yatırımı var. Adana yeni adliye binası başta olmak üzere buraya adliye mahkemesi, bölge idare mahkemesi, hizmet binaları ve diğer ilçelerimizdeki işte geçen yıl Kozan Adliyesi'nin açılışını yapmıştık. Şimdi Karataş'la devam eden bir adalet binamız var. Onu da inşallah tamamlayacağız. Göltepe tesislerinin yanındaki araziyi valimizden istedik. Eğer orayı verirlerse Adalet Bakanlığına, 70 odalı bir hakim evi kazandırabiliriz. Hakim evi dediğimiz zaman vatandaşlarımız da orada konaklayabiliyor. Adana'ya gelen misafirler orada kalabiliyor. Bu anlamda böyle bir hizmeti, eseri de Adana'mıza kazandıralım istedik" dedi. - ADANA