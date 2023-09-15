Özgür Özel'e zor soru: Bu delege sistemiyle Atatürk bile kazanamaz siz nasıl nasıl kazanacaksınız?

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Adaylık açıklamasının ardından soru-cevap kısmına geçen Özel'e "Bu delege sistemiyle Atatürk bile kazanamaz siz nasıl kazanacaksınız?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında şaşkınlık yaşadığı gözlenen Özel, "Akıllarını ve vicdanlarını önemsiyorum" diyerek topu delegelere attı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SERT İFADELER

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiren Özel, cuma günü açıklama yapacağını duyurmuştu. Bugün kameralar karşısına geçen Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanarak CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti. Özel, adaylık açıklamasında "Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez" dedi.

MEVCUT DELEGE SİSTEMİ SORULDU

Adaylık açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel'e, CHP içindeki delege sistemi soruldu. Toplantıda söz alan bir gazeteci, Özel'e "CHP'deki delege sisteminden şikayet ediliyor. Bu delege sistemiyle Atatürk bile gelse kazanamaz diyorlar, siz nasıl kazanmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"ONLARA GÜVENİYORUM, EN DOĞRU KARARI VERİRLER"

Bu soru karşısında şaşırdığı gözlenen Özel, "Delegelere seslenmenin yeri yarından itibaren il kongreleridir, sonrasında ise kurultayımızdır. Ben CHP delegesinin aklını, vicdanını çok önemsiyorum. Toplumda olan üyelerde olan değişimin karşılığını delegelerde yoktur demek onlara hakarettir, haksızlıktır. CHP delegelerinin kim olduğu değil neyin delegesi olduğu çok önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin delegeleri en doğru kararı verir. Bundan en ufak bir şüphem yok" ifadelerini kullandı.