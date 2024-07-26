Adıyaman'da 26 Okul Yeni Eğitim Öğretim Sezonuna Yetişecek - Son Dakika
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Politika

Adıyaman'da 26 Okul Yeni Eğitim Öğretim Sezonuna Yetişecek

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da inşası süren 26 okulun yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirileceğini, 10 okulun yapımı için ihale çalışmasının sürdüğünü, orta hasarlı 13 okulda da güçlendirme çalışması yapıldığını söyledi. Alkayış, Adıyaman'da yapılan çalışmaları anlatarak, depremin ardından çocukların yeniden okula ulaştırıldığını ve yaz sezonunda da eksiksiz olarak yeni eğitim öğretim dönemine başlandığını belirtti. Ayrıca, Adıyaman'da inşası süren 26 okulun tamamlanacağını, 10 okulun ihale çalışmalarının devam ettiğini ve orta hasarlı 13 okulda güçlendirme çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

26.07.2024 16:29
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da inşası süren 26 okulun yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirileceğini, 10 okulun yapımı için ihale çalışmasının sürdüğünü, orta hasarlı 13 okulda da güçlendirme çalışması yapıldığını söyledi.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yapılan çalışmaları anlattı.

Depremlerin ardından Adıyaman'ın eğitim ve öğretim alanında ciddi bir yara aldığını ve 79 okulun kullanılamaz hale geldiğini belirten Alkayış, depremin ağır faturasına rağmen elbirliği ve yoğun bir gayretle nisan sonunda okulların yeniden açıldığını anımsattı.

"Depremin ardından yaklaşık 2,5 ay sonra çocuklarımızı yeniden okula ulaştırdık." diyen Alkayış, şöyle devam etti:

"Yaz sezonunda da yoğun bir çalışmayla yeni eğitim öğretim dönemine eksiksiz olarak start verdik. Öğretmen açığı için Bakanlığımızın desteğiyle 1645 öğretmen Adıyaman'a atandı ve depremden önceki öğretmen sayısıyla eğitime tekrar yoğunlaştık. Konteyner kentlerdeki öğrencilerimizin eğitimden mahrum kalmaması için yeni bir yapılanmaya gittik. Toplam 8 bin 140 öğrencimizi ücretsiz olarak servislerle okullara taşıdık, ücretsiz yemek hizmeti başlattık. Sadece bu hizmetin bedeli yaklaşık 100 milyon liradır."

Adıyaman'da inşası süren 26 okulun yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirileceğini, 10 okulun yapımı için ihale çalışmasının sürdüğünü, orta hasarlı 13 okulda da güçlendirme çalışması yapıldığını bildiren Alkayış, 100 yataklı öğretmenevinin Ekim 2024'te hizmete açılacağını, kalıcı konutların yapıldığı bölgelerde de 272 derslikli 9 okul yapıldığını kaydetti.

Bu alandaki çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını dile getiren Alkayış, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Adıyaman'daki öğrencilerin güzel dereceler yaptığını belirtti. Alkayış, "Çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim öğretim hakkına sahip olması için tüm gayretimizi ortaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Depremin tüm sonuçları ortadan kaldırılana kadar, son depremzede de sıcak yuvasına ulaşana kadar gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adıyaman'da 26 Okul Yeni Eğitim Öğretim Sezonuna Yetişecek - Son Dakika

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