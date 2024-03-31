Adıyaman\'da hasta ve yaşlılar ambulanslarla sandığa taşındı

Politika

Adıyaman'da 'seyyar sandık' talebinde bulunmayan hasta ve yaşlılar ambulanslar ile sandığa taşındı.

Adıyaman'da saat 07.00'de başlayan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin siyasi iradelerini sandığa yansıtması için kurum ve kuruluşlar gün boyu hizmet verdi.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ambulanslarla oy kullanma isteyen hasta ve yaşlıları taşıdı. Kimisi sedye ile kimisi tekerlekli sandalye ile sandığa gitti. Görevliler gözetiminde oylarını kullanan yaşlı ve engelliler daha sonra ambulanslarla tekrar evlerine bırakıldı.

87 yaşındaki Süleyman Işık gazetecilere, "Geldim oyumu kullandım, gidiyorum" dedi.

Oğlu Süleyman Işık ise "Sağlıkçılar sağ olsunlar, Allah razı olsun. Geldiler bizi getirdiler. Teşekkür ederim, Allah onların eksikliğini de vermesin" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN