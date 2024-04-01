Adıyaman'ın Besni ilçesinde, yapılan itirazlar üzerine 1113 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildi.
CHP ilçe başkanlığınca yapılan itirazlar üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan incelemelerin ardından geçersiz sayılan 1113 oyun yeniden sayılmasına karar verildi.
Kararın ardından ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılmasına başlandı.
???????Kesin olmayan sonuçlara göre, Besni ilçesinde 6 bin 912 oy alan AK Parti'li Reşit Alkan seçimi kazanmış, en yakın rakibi CHP adayı Vakkas Açar ise 6 bin 892 oy almıştı.
Son Dakika › Politika › Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1113 geçersiz oy yeniden sayılacak - Son Dakika
Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırsal Görentepe Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ve zaferi yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
31 Mart seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Akın, ziyarette verdiği sözleri yerine getireceklerini belirterek, gazilere ve şehit yakınlarına sahip çıkacaklarını ifade etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi. Yangın kısa sürede evi sararken, eşi Dilek Com içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Dilek Com'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi. Olay yerine gelen CHP belediye başkanı ve meclis üyeleri aileye baş sağlığı diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?