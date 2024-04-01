Adıyaman\'ın Besni ilçesinin yeni belediye başkanı Reşit Alkan oldu

Politika

Adıyaman'ın Besni ilçesinin yeni belediye başkanı AK Parti adayı Reşit Alkan oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevcut belediye başkanı Mehmet Eyyüp Emre aday olmadı. AK Parti'den Reşit Alkan, CHP'den Vakkas Acar, Yeniden Refah Partisi'nden İsmail Sümer aday gösterildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Reşit Alkan 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar 6 bin 892 oy alarak 20 oyla rakibinin gerisine düştü. Yeniden Refah Partisi'nin adayı İsmail Sümer ise 2 bin 998 oy aldı. CHP'nin geçersiz sayılan oylara itiraz ettiği öğrenildi.

Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi İbrahim Karademir (AK Parti), Şambayat Beldesi Necdet Arıcı (CHP), Çakırhöyük Beldesi Miktat Çetin (MHP), Suvarlı Beldesi Haydar Sert (DEVA) ve Köseceli Beldesi Veysel Korkmaz (CHP) kazandı. - ADIYAMAN