Adıyaman\'ın Besni ilçesinin yeni belediye başkanı Reşit Alkan oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinin yeni belediye başkanı AK Parti adayı Reşit Alkan oldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevcut belediye başkanı Mehmet Eyyüp Emre aday olmadı. AK Parti'den Reşit Alkan, CHP'den Vakkas Acar, Yeniden Refah Partisi'nden İsmail Sümer aday gösterildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Reşit Alkan 6 bin 912 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Vakkas Acar 6 bin 892 oy alarak 20 oyla rakibinin gerisine düştü. Yeniden Refah Partisi'nin adayı İsmail Sümer ise 2 bin 998 oy aldı. CHP'nin geçersiz sayılan oylara itiraz ettiği öğrenildi.
Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi İbrahim Karademir (AK Parti), Şambayat Beldesi Necdet Arıcı (CHP), Çakırhöyük Beldesi Miktat Çetin (MHP), Suvarlı Beldesi Haydar Sert (DEVA) ve Köseceli Beldesi Veysel Korkmaz (CHP) kazandı. - ADIYAMAN
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Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Y.V. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısını gösteren deliller bulundu. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
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