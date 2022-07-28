Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor

28.07.2022 11:08
Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi, Güney Batı Çevre Yolu'nda alt yapı çalışmalarını tamamlayıp üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Belediyesi, Güney Batı Çevre Yolu'nda alt yapı çalışmalarını tamamlayıp üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla ilçedeki trafik yoğunluğunu hafifletmek için yeni açılan Güney Batı Çevre Yolu'nda kaldırım yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık üst yapı çalışmalarımızdan kaldırım ve asfalt çalışmalarımız yapılıyor. Yolumuzun Adıyaman yolu ile Arikent Deresi bağlantısı ve affet evlerinden Taşpınar tesislerine kadar kaldırım ve asfalt yapıldı. Taşpınar tesislerinden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne kadar uzanan yolumuzda kaldırım yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Allah'ın izniyle kaldırım yapım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla caddemize sathi asfalt serimi yapılacaktır. İlçemiz genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Adıyaman, Kahta, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Batı Çevre Yolu kaldırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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