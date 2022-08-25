Başkan Turanlı: "İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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Başkan Turanlı: "İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz"

25.08.2022 13:06
Başkan Turanlı: "İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz"

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçedeki yardıma muhtaç ailelere sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçedeki yardıma muhtaç ailelere sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım Kartlarıyla şuana kadar yardıma muhtaç bin 400 aileye ulaşıldı. Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım projesiyle gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, maddi durumdan yoksun, hastalık sebebiyle çalışamayan ilçemizin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerimize Sosyal Yardım Kartı dağıtmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde birer damla olmak için 350 ailemize daha Sosyal Yardım Kartı ulaştırıyoruz. Yaklaşık 5 ay önce başlattığımız sosyal yardım kartını şimdiye kadar toplam bin 400 ailemize destek olduk. Allah'ın izniyle biz hep iyilikle güçlenen olacağız" dedi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Turanlı: 'İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Turanlı: "İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyal yardım kartı dağıtmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
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