Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde AK Parti adayı Mehmet Can Hallaç belediye başkanı oldu

Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti'nin adayı Mehmet Can Hallaç belediye başkanı oldu.

Adıyaman'ın en büyük ilçesi olan Kahta ilçesinde belediye başkanı değişti. Saadet Partili mevcut Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bu seçimde aday olmadı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den aday olan Mehmet Can Hallaç, 14 bin 617 oy olarak Kahta ilçesinin yeni belediye başkanı oldu. Saadet Partisi'nden Mehmet Şükrü Turanlı 8 bin 444 oy, Hüda-Par'dan Adem Yavuz 6 bin 683 oy aldı.

Kahta ilçesinin yeni Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç seçim sonrası, "Bizlere büyük bir destek ile sahip çıkan Kahta halkına sözümdür. Sizin bu desteğinizi asla boşa çıkarmadan size ve memleketime layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bu şehri hep birlikte hak ettiği yere getireceğiz" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN