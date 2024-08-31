Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ile bir araya geldi

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ile bir araya geldi

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. İlçeye dair konular üzerinde fikir alışverişinde bulunan İşeri, gazetecilik mesleğinin önemini vurguladı. Kaymakam Soysal ise Kahta'ya yapılacak hizmetleri çözmek için ilgili kurumlarla işbirliği yapacaklarını belirtti.

31.08.2024 10:13
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Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İlçeye dair çeşitli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunan Kahta Gazeteciler ve Yazarla Cemiyet Başkanı Mustafa İşeri, ilçenin meseleleri ile basının sorunları üzerinde konuştu.

Başkan İşeri, "Gazetecilik mesleği yeni ve dijital çağda, teknolojik gelişmelerle birlikte farklı mecralara yayılmış olsa da önemini daima koruyor. En zor şartlarda dahi mesai gözetmeksizin, yoğun emeklerle çalışmayı gerektiren bu mesleğin, ilçenin ve bölgenin de gelişimine büyük katkılar sağladığı aşikardır" dedi.

Ortak amacın, Kahta'ya ve Kahta halkına hizmet etmek olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta'da yapılacak olan hizmetleri küçük, orta ve büyük ölçekli işler olarak sınıflandırdıklarını belirterek bunları ilgili bakanlıklarla, bürokratlarla, siyasiler, yerel yöneticiler ve STK'larla bir araya gelerek çözeceklerini ifade etti.

İlçenin hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyümesi ve gelişmesi noktasında basının büyük emeklerinin olduğuna dikkat çeken Kaymakam Soysal, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri'ye misafirperverliğinden dolay teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Mustafa İşeri, Kahta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ile bir araya geldi - Son Dakika

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