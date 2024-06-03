Adli Para Cezaları Artırıldı - Son Dakika
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Politika

Adli Para Cezaları Artırıldı

Adli Para Cezaları Artırıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Haziran 2024'ten itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezalarının alt sınırının 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırının ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca, hükümlerle birlikte istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, kanun yollarına başvuru sürelerinin 2 hafta olarak uygulanacağı ve bazı koruma tedbirleri nedeniyle yapılan tazminat taleplerinin Tazminat Komisyonuna yapılacağı belirtildi.

03.06.2024 12:00
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Haziran 2024'ten itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezalarının artırıldığını belirterek, alt sınırın 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırın ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Mart 2024 tarihli ve 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla düzenlenen ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren hükümleri duyurdu. Tunç, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf kanun yoluna başvurulabileceğini belirterek, "1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen kararlar bakımından kanun yollarına başvuru süreleri '2 hafta' olarak uygulanacak ve bu süreler gerekçeli kararın 'tebliğ edilmesiyle' başlayacaktır. Konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişiler de maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki uygulanan bazı koruma tedbirleri nedeniyle yapılan maddi ve manevi tazminat istemleri ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonuna yapılacaktır. Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişiklikler de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır" dedi.

'ADLİ PARA CEZASI ARTIRILDI'

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde yapılan değişikliklerin de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacağını kaydeden Bakan Tunç, "Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı sulh ceza hakimlikleri yerine idare mahkemelerinde dava açılabileceğine dair hüküm 01 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları artırılmıştır; alt sınırı 20 TL yerine 100 TL, üst sınırı ise 100 TL yerine 500 TL. 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarı artırılmıştır; bir gün karşılığı 30 TL yerine 100 TL olarak hesaplanacaktır. 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılmıştır. İdari para cezalarına ilişkin sulh ceza hakimliklerince 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı yapılacak itirazların kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adli Para Cezaları Artırıldı - Son Dakika

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