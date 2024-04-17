Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mal Varlığını Açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 31 Mart seçimlerinden önce söz verdiği gibi mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mal varlığını Afyonkarahisarlı hemşehrilerine duyuran Başkan Köksal açıklamasında, "Değerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim, seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum. Hemşehrilerim, kendi seçtiği belediye başkanına güvenmeli ve inanmalıdır. 'Şeffaf Belediyecilik Başkanlık makamından başlar' anlayışıyla çalışacağımın bilinmesini ister saygılar sunarım" dedi.
Belediye girişindeki panoya mal varlığını asan Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi'ni şeffaf yönetim anlayışı ile yöneteceklerini söylerek, "Afyonkarahisarımızın parasını Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz için harcayacağız. Belediyenin gelirlerini doğru yerde kullanarak hemşehrilerimizin bir kuruşunu dahi çarçur etmeden adaletli bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR
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