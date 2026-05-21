Ağıralioğlu\'ndan YSK\'ya Sert Eleştiriler

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Mutlak butlan kararıyla Yüksek Seçim Kurulu, sandık; dolayısıyla demokrasi yok sayılmıştır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verilen bu mutlak butlan kararıyla Yüksek Seçim Kurulu, sandık; dolayısıyla demokrasi yok sayılmıştır. Verilen bu kararın demokrasimize, hukuk sistemimize, ülke ekonomimize ve uluslararası itibarımıza ağır sonuçları olacaktır. Anahtar Parti olarak her zaman adaletin, demokrasinin, millet iradesinin ve devletin kurumsal varlığının yanında olduğumuzu ifade ederek, kararı doğru bulmadığımızı Türk milletine saygıyla arz ederiz" ifadelerini kullandı.